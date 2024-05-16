 بلينكن يشدد مجددا على أهمية تجنب تصعيد النزاع في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يشدد مجددا على أهمية تجنب تصعيد النزاع في الشرق الأوسط

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 9:06 ص

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا على ضرورة عدم تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن الوزيرين ناقشا الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري يضمن الإفراج عن الرهائن ويسهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين عبر زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف ميلر في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس أن الوزيرين ناقشا أيضا الجهود المتواصلة لضمان تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.

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