اشتباكات بين جماهير الترجي والشرطة التونسية أثناء بيع تذاكر مباراة الأهلي

اندلعت اشتباكات بين جماهير الترجي والشرطة التونسية، صباح اليوم الخميس، أثناء بيع تذاكر مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على ملعب رادس يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري.

ووفقًا لإذاعة «موزاييك» التونسية، فإن الاشتباكات حدثت بين جماهير الترجي والشرطة، بعد اقتحام الجماهير الحواجز الأمنية، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأضافت الإذاعة التونسية أن هناك منحرفين حاولوا استغلال الفرصة من أجل السرقة وترويع الجماهير، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض على عدد منهم.