قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيجهورست، إن التواصل بين أوروبا ومدينة الإسكندرية عميق ويمتد إلى مصر بشكل عام، معربة عن سعادتها بتطوير شارع النبي دانيال ووصفته بأنه شارع مميز وفريد من نوعه.

وأشارت إلى لقائها مع محافظ الإسكندرية حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه المدينة، ومنها الحاجة لترميم العديد من المباني القديمة.

وأضافت إيجهورست، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك لمصر، وأن الشراكة مع غرف التجارة لتحسين مناخ الأعمال تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفيرة الدور المحوري لمصر في المنطقة، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا أصبحت أقوى وأعمق، ووصفت مصر بأنها وسيط للسلام في المنطقة.

وأشادت بسوق المزارعين وجودة منتجاته، موضحة أن فكرة السوق رائعة لأنها غيّرت حياة المزارعين كثيرًا من خلال توفير مثل هذه الأسواق، لافتة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على الشراكة مع الجامعات والحكومات.

كما أكدت إيجهورست أهمية تعريف الشباب والسيدات بمشروعات الاتحاد الأوروبي، مشددة على المساواة بين الجنسين في هذه المشروعات، ومشيدة باهتمام محافظ الإسكندرية بمعرفة تفاصيل المشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية والتي تساهم في تطوير المدينة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أشارت السفيرة إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر عقده في 20 و21 مايو مع الاتحاد الأفريقي، والذي سيناقش ملفات أوكرانيا، ومحادثات تركيا وسوريا، بالإضافة إلى رفع كامل العقوبات عنها.

وأضافت أن المنتدى الإنساني الأوروبي سيعقد قريبًا لمناقشة مجالات المساعدات الإنسانية وكيفية توصيل الدعم إلى غزة.

وأيدت السفيرة حل الدولتين، مشيدة بمساعي مصر لوقف إطلاق النار، واعتبرت مصر منخرطة بشكل كبير في أفق سياسي مع المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لكن من المرجح أن تكون نهاية العام الحالي.

وتابعت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يحرص على التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجالات الطاقة والمياه والصناعات التحويلية، مؤكدة دعم الاتحاد الكامل للصناعات التي توفر فرص عمل.

كما أشادت بمشروعات رواد الأعمال في الإسكندرية ودورها الملموس في دعم الشباب وربطها بفرص العمل في محافظات كفر الشيخ والقاهرة والبحيرة، بالإضافة إلى برامج الاستثمار المتعلقة بمحطة الصرف الصحي، مؤكدة أهمية النقاشات التي تمت حول قضايا المياه.