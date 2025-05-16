علاوي: التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن تحالف استراتيجي واقتصادي ينمو تدريجياً

علق حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، على مسار التعاون السياسي والاقتصادي بين العراق ومصر والأردن، الذي يتجسد عبر اللجنة الوزارية الثلاثية للتعاون، واصفاً إياها بأنها لجنة استراتيجية ذات أهمية كبيرة.

وأشار خلال لقاء مع رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إلى أن العراق، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ أولى زياراته الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، تلتها زيارات لتعزيز العلاقات مع مصر، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارات أسهمت في رفع مستوى التنسيق الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مع إيلاء القيادة العراقية اهتماماً بالغاً لهذا المسار الذي يتوسع ليشمل السياسة الإقليمية مع دول الخليج والدول العربية المجاورة جغرافياً.

وأضاف علاوي أن التعاون الثلاثي يشكل تحالفاً عربياً مهماً، يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية متنامية، حيث بدأ التنسيق الفعلي بين الدول الثلاث للعمل على مراجعة العقبات التي تعيق حركة رؤوس الأموال، نقل التكنولوجيا، الشراكات، وتبادل الخبرات بين الدول. وأكد أن هذا يتطلب تفاعلاً كبيراً من الجهات الحكومية والشركات في العراق والأردن ومصر.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي هذا يعد أحد الفضاءات الاقتصادية الحيوية في المنطقة، مدعوماً بالعمق التاريخي للعلاقات بين الدول الثلاث، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية على مستوى القيادة السياسية، وعمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، إلى جانب قطاعات التجارة والنقل.

وأشار علاوي إلى الفرص الكبيرة في مجالات التعاون المشترك، مثل الكهرباء والمصافي والموانئ، إلى جانب بناء قدرات الأجهزة الحكومية، وتطوير القطاع الخاص، ونقل الخبرات الإدارية لإدارة المدن.

وختم بالتعبير عن أمله في أن لا يقتصر هذا التعاون على الدول الثلاث فقط، بل يمتد ليشمل تحالفات عربية أكبر وأشمل لتحقيق المزيد من التكامل والتنمية الاقتصادية.