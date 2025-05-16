محافظ المنيا: استقبال أكثر من 365 ألف طن قمح في الشون والصوامع حتى الآن

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الخميس 365 ألفًا و903 أطنان و747 كيلوجرامًا من القمح المحلي، ضمن موسم التوريد لعام 2025، وذلك من خلال 42 موقعًا للتجميع والتخزين موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بما يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد كدواني على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التوريد، والتدخل الفوري لحل أي معوقات تواجه المزارعين، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكل الجهات المعنية، لضمان سير عملية التسليم بدقة، وسلامة عمليات التخزين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة وفقًا للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد وضمان انتظامها وتحقيق المستهدف.