توريد أكثر من 175 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد تواصلًا ملحوظًا في معدلات التسليم، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الجمعة 175 ألفًا و765 طنًا، من خلال 37 مركز تجميع موزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشارت المحافظ إلى أن البحيرة، باعتبارها من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، تواصل تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين لتسليم محاصيلهم بسهولة ويُسر، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضافت أن مؤشرات التوريد تشهد تصاعدًا مستمرًا، ومن المتوقع ارتفاع الكميات خلال الأيام المقبلة مع قرب انتهاء موسم الحصاد، لافتةً إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغ نحو 307 آلاف فدان، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للصوامع والشون إلى 496 ألف طن، ما يُمكّن من استقبال وتخزين الكميات المستهدفة بكفاءة وأمان.

وشددت عازر على تكثيف المتابعة الميدانية، وتضافر جهود الجهات التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام عمليات التوريد، ومراقبة جودة المحصول وسلامة التخزين، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات التوريد وتعزيز استقرار منظومة الغذاء القومي.

واختتمت مناشدة جميع المزارعين بسرعة التوجه إلى أقرب مركز تجميع أو صومعة لتسليم المحصول، مع التأكيد على استمرار تقديم التسهيلات اللازمة، حفاظًا على هذا المورد الاستراتيجي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي الوطني.