الزعماء الأوروبيون يجتمعون في ألبانيا لبحث قضايا القارة الأكثر إلحاحا

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من المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون في تيرانا اليوم الجمعة لبحث القضايا الأكثر إلحاحا في القارة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والهجرة والتنافسية.

يشار إلى أن أكثر من 40 زعيما مدعوون إلى العاصمة الألبانية لحضور الاجتماع السادس للمجموعة السياسية الأوروبية.

ومن المقرر أن يناقش القادة الذين يستضيفهم كل من رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، التحديات الأمنية والابتكار والمرونة الاقتصادية، بالإضافة إلى الهجرة والفرص المتاحة للشباب.

وستكون هذه أول قمة كبرى للمستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى عقد اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في أعقاب الاعتداء الروسي على أوكرانيا لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي وبدون أبهة الزيارات الرسمية.

واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لأول مرة في أكتوبر 2022 في براغ، واجتمعوا آخر مرة في بودابست في نوفمبر 2024. ولم تدع كل من روسيا وبيلاروس إلى الاجتماعات.