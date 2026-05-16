بزشكيان يشكر بابا الفاتيكان على موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن شكره للبابا ليو الرابع عشر، رئيس دولة الفاتيكان، بسبب موقفه من الحرب التي بدأت بهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى البابا ليو، بحسب بيان مكتوب صادر عن الرئاسة الإيرانية، السبت.

وأشار البيان إلى أن بزشكيان أشاد بـ"الموقف الأخلاقي" للبابا تجاه الاعتداءات الأمريكية، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أيضا الوقوف في وجه السياسات "غير القانونية والخطيرة" للولايات المتحدة.

وجاء في رسالة بزشكيان: "هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل لا تستهدف إيران فقط، بل تستهدف أيضا سيادة القانون والقيم الإنسانية".

وأضاف: "إيران قامت بالرد في إطار الدفاع عن النفس ضد المعتدين. وتواصل التزامها بالدبلوماسية والحلول السلمية".

ولفت البيان إلى أن البابا ليو الرابع عشر الذي أصدر تصريحات مناهضة للحرب، كان قد تعرض لانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبريل الماضي.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.