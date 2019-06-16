حزب «مستقبل وطن» ينظم عرضا خاصا لفيلم الممر بحضور أبطال العمل

نظم حزب "مستقبل وطن" عرضا خاصا لفيلم الممر بأحد دور السينما بالقاهرة الجديدة.

وتدور أحداث الفيلم حول الأوضاع في مصر بعد الاعتداء الاسرائيلي في ٥ يونيو عام 1967، وبطولات القوات المسلحة وتكاتف أبنائها في حرب الاستنزاف.

حضر العرض السيد الشريف وكيل مجلس النواب والنائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب والدكتورة دينا عبد الكريم أمين الإعلام بالحزب وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب ولفيف من الصحفيين والإعلاميين إلى جانب أبطال العمل.

وفِي ختام العرض، كرم حزب مستقبل وطن، صناع وأبطال فيلم الممر الذين شاركوا في العرض ومنهم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس، وشريف منير ومحمد عواد ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد، والمنتج هشام عبد الخالق والمخرج شريف عرفة والشاعر أمير طعيمة.