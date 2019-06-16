محافظ أسيوط عن إطلاق اسم الشهيد أبانوب ناجح على أحد الكباري: «حقه وتكريم له»

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الشهيد أبانوب ناجح شهيد مصر كلها، وتكريمه من قبل المحافظة هو تكريم من الدولة المصرية، موضحًا أن المحافظة تعمل دائمًا على تكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم على المنشآت العامة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، «تشكل لجنة من المستشار العسكري والأجهزة التنفيذية والدينية ونختار أقرب موقع جغرافي في منطقة عامة قريبة من منزل الشهيد ليكون أسمه موجود، وسبب سرعة اللجنة في الإجراءات بسبب تداول أخبار خاطئة ومغلوطة وغير صحيحة».

وأوضح أن المحافظة قامت بإطلاق اسم الشهيد أبانوب على كوبري يؤدي إلى قريته، معقبًا: «دا حقه الشهيد على مواطني مصر كلها وليس أسيوط فقط، مؤكدًا أن المحافظة لم ترفض إطلاق اسم الشهيد على مدرسة، وتم تسريع الإجراءات لإطلاق اسمه على كوبري وهو منشأة عامة.

وأطلق جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اسم الشهيد البطل المجند «أبانوب ناجح مرزق عطية» على كوبرى قرية بني قرة في مسقط رأسه في مركز القوصية؛ تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته والذى استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية في مدينة العريش بشمال سيناء.