المصانع تترقب أسعار الطاقة الجديدة

أسامة حفيلة: زيادة نسبة المكون المحلى وخفض الفائدة ضرورى

يسرى قطب: ارتفاع تكلفة الإنتاج أهم الانعكاسات

عبدالمنعم سيد: تهيئة مناخ الاستثمار والاستغناء عن السلع المستوردة

تترقب العديد من المصانع إعلان الحكومة لاسعار الوقود الجديدة خلال الايام المقبلة بالتزامن مع تطبيق آلية تحرير أسعار الطاقة التى قررت الحكومة تنفيذها بداية من يوليو المقبل.

وتعكف الشركات على دراسة الانعكاسات والآثار المترتبة على تكلفة الانتاج نتيجة تحريك اسعار الوقود المرتقب، بالتزامن مع الانخفاض التدريجى الذى يشهده سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى الوقت الراهن وتراجعه لمستويات أقل من 17 جنيها.

يسرى قطب رئيس مجلس ادارة شركة يونيفرسال، توقع تأثير ملحوظ على تكلفة الانتاج والتصنيع بعد إقرار الحكومة اسعار الطاقة الجديدة، قائلا: «بالطبع ستتأثر المصانع وسترتفع التكلفة نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والشحن واسعار المواد الخام».

أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين قال إن المرحلة المقبلة مهمة جدا، وتتطلب المزيد من العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح حفيلة أن زيادة نسبة المكون المحلى من اهم الامور التى يجب على الصناع التركيز عليها لاسيما فى ظل الارتفاع المستثمر فى قيمة واردات مصر من المواد الخام والتى شهدت زيادة خلال شهرى يناير وفبراير 2019 بنسبة 9% لنحو 1.313 مليار دولار، مقابل 1.203 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2018.

فى المقابل على الدولة ضرورة اقرار المزيد من الحوافز الداعمة للاقتصاد، كخفض الفائدة وتخفيض حجم الرسوم التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية.

وشدد عبدالمنعم سيد عضو نادى خبراء المال على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة، ومنح قروض ميسرة للشباب للبدء فى مشاريع تسهم فى زيادة الانتاج المحلى والاستغناء عن الكثير من السلع المستوردة التى يمكن انتاجها محليا.

وأضاف سيد أن تهيئة مناخ الاستثمار ضرورى جدا لجذب المزيد من رؤوس الاموال الجديدة إلى السوق، حيث نمتلك فرص نمو كبيرة بشرط إزالة جميع العقبات التى تواجة المستثمرين والعمل على وجود فرص متنوعة داخل السوق.