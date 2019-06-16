الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بعد تعديل نموذج الإجابة

التعليم توجه المديريات التعليمية بإرسال بنتيجة تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي



يؤدي غدا الاثنين، طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادة الديناميكا بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا، وطلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفا و104 طالبا، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا.

وانتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، والذي أدى الطلاب الامتحان فيها يوم الأربعاء الماضي، وقامت بتصويب الإجابات على أوراق العينة العشوائية، بعد إدخال التعديلات علي نموذج الإجابة.

ومن المقرر أن تواصل الكنترولات في تصحيح باقي أوراق الإجابة للإعلان عن نسبة النجاح في المادة، وعدد الحاصلين علي الدرجة النهائية بعد الانتهاء من التصحيح.

وقال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات تسير حتي الآن بشكل منضبط دون أي مشاكل تعكر صفو العملية الامتحانية، وأن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميا وصول جميع أوراق الأسئلة لجميع اللجان دون حدوث أي مشاكل، مؤكدا أن فريق متابعة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية يتابع يوميا أي محاولة للغش داخل اللجان للسيطرة عليها، محذرا الطلاب من اصطحاب المحمول حتي لا يتم تعرضهم للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى، أرسل رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم فاكسا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بضرورة موافاة الوزارة بنتيجة تصحيح الامتحانات الورقية للصف الأول الثانوي، قبل إعلانها من قبل المدارس.

وأضاف حجازي في الفاكس، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بضرورة إرسال النتائج في موعد أقصاه اليوم الاثنين، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

جاء هذا الفاكس، بعد حالة الجدل التي انتشرت عقب إعلان مدرسة أحمد قرشي الثانوية بنين بديروط أمس الأول، نتيجة الامتحانات الورقية لطلاب الخدمات للصف الأول الثانوي، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ورسوب معظم الطلاب في الكشوف المعلنة، مما أدى إلى حفيظة أولياء الأمور عبر جميع الجروبات على "فيسبوك".

من جهته، قال مصدر بالوزارة لـ"الشروق"، إن جميع هذه الكشوف غير صحيحة، وليس لها علاقة بالنتيجة الأصلية، وأن النتيجة مازالت في مرحلة الرصد وجمع الدرجات والمراجعة، لافتا إلى إعلان الوزارة لنتيجة الصف الأول الثانوي ونسبة النجاح عبر مؤتمر صحفي بالوزارة قريبا، على أن يتم ارسال النتائج للطلاب عبر التابلت مع رفعها على الموقع الرسمي للوزارة.