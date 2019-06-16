صلاح يطمئن الجماهير على المنتخب بفوز مقنع على غينيا

حقق المنتخب الوطني فوز مهم خلال البروفة الأخيرة الأستعدادية لأمم إفريقيا 2019، على غينيا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب الجيش ببرج العرب.

أحرز مروان محسن الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 11، وعادل سوري كابا النتيجة لغينيا في الدقيقة 64، قبل أن يسجل أحمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 77، وجاء الثالث عن طريق عمر جابر في الدقيقة 85.

وتخوض مصر غمار منافسات أمم إفريقيا، والتي تستضيفها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على أراضيها، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم بجانب الفراعنة كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وستكون المواجهة الأولى للفراعنة في أمم إفريقيا أمام زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً عقب حفل الأفتتاح.

بدأ اللقاء بضغط هجومي قوي من جانب الفراعنة، وحصلوا على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 3 نفذها عبدالله السعيد بتسديدة مباشرة على المرمى، لكن تصدى لها الحارس بصعوبة ووصلت إلى تريزيجيه الذي أرسل عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى محمود الونش الذي سددها قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكن اصطدمت الكرة بخط الدفاع الذي أبعدها من على خط المرمى ووصلت سهلة إلى الحارس.

ورد الضيوف بهجمات خطيرة، عن طريق الاعتماد على الكرات الطولية والعرضيات، حيث أرسل إبراهيما تراوري عرضية قوية من الجهة اليمنى وصلت إلى فرانسوا كامانو داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية مع تدخل من عمر جابر الذي ابعد الكرة ببراعة.

وكان مروان محسن قريب من تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 8، فمن خطأ كبير من حارس مرمى منتخب غينيا علي كيتا بعد تمريرة خاطئة وصلت إلى مروان محسن على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية مقوسة تصدى لها علي كيتا ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

وأحرز مروان محسن هدف تقدم مصر في الدقيقة 12، فمن تمريرة من محمد النني وصلت إلى عبدالله السعيد الذي أرسل بينية رائعة من لمسة واحدة بالكعب مرت بين قدمي سيمون فالايت إلى مروان محسن خارج منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة من لمسة واحدة بتسديدة قوية رائعة مرت على يسار حارس المرمى الذي اكتفى بمشاهدة الكرة داخل الشباك.

وتواصل أحداث الشوط الأول سجال بين الطرفين، بين محاولات من الفراعنة عن طريق مروان محسن، والاعتماد على سرعات ومهارة محمود تريزيجية وعمر جابر من على الجبهات اليمنى واليسرى.

ولاحت فرصة لصالح مصر بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان وصلت إلى محمد النني الذي راوغ الثنائي ارنيست سيكا و عبدالله باييه كامارا وسدد كرة زاحفة من على حدود المنطقة لكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس في الدقيقة 40.

ومع دخول الشوط الثاني قام المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بإشراك إيمن أشرف ونبيل دونجا بدلًا من أحمد أيمن منصور وطارق حامد على الترتيب.

وكان تريزيجيه قريب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57، حيث قام جناح المنتخب بانطلاقة رائعة مع توغل ناجح داخل منطقة الجزاء لكن أنهاها بتسديدة زاحفة وصلت سهلة إلى حارس المرمى الذي أمسكها بسهولة، وعاند الحظ اللاعب حيث وصل إلى المرمى مرة أخرى في الدقيقة 58 بمرور رائع من المدافعين ولكن سدد كرة غريبة خارج المرمى.

ومع الدقيقة 60 قام أجيري بثلاث تغييرات أخرى، بإشراك عمرو وردة وأحمد علي ومحمد صلاح بدًلا من عبدالله السعيد ومروان محسن ووليد سليمان.

وفي الدقيقة 64 نجح سوري كابا لاعب غينيا في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده، مستغلًا خطأ من الدفاع، حيث قام عمر جابر بإرجاع الكرة إلى باهر المحمدي الذي كان يلازمه لاعب الفريق المنافس، ليخطف منه الكرة ويسددها من مرة واحدة في المرمى معلنًا عن الهدف الأول والتعادل.

وأحرز أحمد علي هدف تقدم الفراعنة في الدقيقة 77، فمن تمريرات ثلاثية بين أحمد علي وعمر جابر ومحمد صلاح، قام الأخير بإستلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم بمراوغة الحارس مرة وثانية ويسدد كرة من أسفله لترتطم بالعارضة وترد إلى علي الذي سددها في المرمى الخالي.

ونجح عمر جابر في إحراز الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 85، اللاعب أستلم تمريرة من محمد صلاح داخل منطقة جزاء غينيا من الجهة اليمنى، ليسددها مرة واحدة وترتطم بقدم مدافع المنافس قبل أن تكمل مسيرتها نحو الشباك.