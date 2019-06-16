من المعتاد بين جميع الطبقات تبادل الهدايا في أعياد الميلاد، ولكن تختلف قيمة ونوعية الهدية باختلاف المستوى الاجتماعي، فهدايا رؤساء الدول بالطبيعي تختلف عن هدايا باقي أفراد الشعب، ولكن الغريب أن تخرج هدايا الرؤساء والملوك من منظور الذهب والهدايا باهظة الثمن.

الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أهدى نظيره الصيني شي جين بينج، صندوقًا من البوظة الروسية، احتفالًا بعيد ميلاده، وذلك على هامش قمة رؤساء دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، وذلك بعد أن أهدى الرئيس الصيني نظيرة الروسي زوجين من الباندا، وافتتح "بوتين" لهما بحديقة الحيوان في موسكو قسمًا خاصًا، خلال منتدى "حزام واحد..طريق واحد".

وفي هذا التقرير تستعرض«الشروق» أبرز الهدايا المختلفة بين الرؤساء والملوك.

غطاء للنوم "لحاف":

واحتفالًا بمولد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، للعام 65، أهداه رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو بيرلسكوني غطاء للنوم "لحاف" طبعت عليه صورة لهما خلال تبادل السلام، وفي الخلفية العلم الروسي وبعض المعالم.

كرة القدم:

منح الرئيس الروسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كرة قدم"، وهي إحدى كرات كأس العالم 2018، معلقًا على هذه الهدية بأن الكرة الآن في ملعب الرئيس الأمريكي.

بطاطس:

البطاطس من أغرب الهدايا الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة، فقدم وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، حبتي بطاطس إلى نظيرة الروسي، بعد أن أبدى "بوتين" إعجابه ببطاطا أيدياهو، فأحضر له أكبر ثمرتين تنمو في هذه المنطقة.

الكلب:

هنأ الرئيس التركمانستاني، الرئيس بوتين، بمناسبة الاحتفال بعيد مولدة الـ65 ، وأهداه بهذه المناسبة، "جرو" كلب من نوع خاص.

زيت زيتون:

في عام 2009 زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة الأميركية، وأهدى الرئيس الأميركي السابق "أوباما" زجاجة من زيت الزيتون الفلسطيني، والتي بلغ ثمنها 75 دولارًا.

العرائس الخشبية:

في يناير 2014، تلقت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة من العرائس الخشبية من «ماتريوشكا» الروسية التقليدية، الملونة بالأصفر والبرتقالي والأخضر.