طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يؤدون امتحان مادة الجغرافيا

أدى صباح اليوم الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019 في مادة الجغرافيا "ورقة ثانية" بإجمالي عدد 192 طالبا في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 17-6-2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات" بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفا و104 طالبا، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا، بينما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) بإجمالي عدد 365 طالبا، والامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي عدد 365 طالبا.