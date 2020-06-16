راشفورد يدفع حكومة بريطانيا للتراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية

ساعد ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، في دفع الحكومة البريطانية للتراجع عن قرار إلغاء قسائم الطعام المجانية للعائلات غير القادرة خلال فترة عطلات المدارس.

وكان راشفورد، الذي جمع 20 مليون جنيه إسترليني (3ر25 مليون دولار) للأعمال الخيرية في الأسابيع الأخيرة، قد كتب خطابا مفتوحا للبرلمانيين البريطانيين أمس الاثنين، يطالب فيه بإلغاء قرار عدم تسليم قسائم الوجبات المجانية لطلاب المدارس خلال فصل الصيف.

وبعد رفضها في البداية تغيير خطتها، تراجعت الحكومة البريطانية وأعلنت اليوم الثلاثاء أنها بصدد إنشاء صندوق لتزويد الأطفال الذين يتلقون الوجبات بالمجان خلال فترة الدراسة، بقسيمة طعام مدتها ستة أسابيع خلال فترة العطلة.

وقال راشفورد في تغريدة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء :"لا أعرف حقا ماذا أقول. فقط أنظروا إلى ما يمكننا فعله حينما نتكاتف. هذه هي إنجلترا في 2020".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رحب بمساهمة راشفورد فيما يتعلق بمساعدة الفقراء.