 موسكو: عودة 34 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 34 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 5:53 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 34 لاجئا (بينهم 10 نساء و17 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد المركز الروسي - في بيان اليوم الثلاثاء - بأنه لم يتم رصد عودة للاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى عودة نازح واحد إلى مكان إقامته الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة ناسفة.

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