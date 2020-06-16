متحدث الكهرباء: المنصة الإلكترونية الجديدة تتيح 16 خدمة مجانية

قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن إطلاق المنصة الإلكترونية جاء في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات كافة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المنصة موحدة لخدمات الكهرباء بصفة عامة؛ أبرزها التقدم بطلبات العدادات سواء عادي أو كودي.

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المُذاع عبر فضائية «إكسنرا نيوز»، مساء الاثنين، أن التسجيل عبر المنصة الإلكترونية يُجرى مجانًا من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري الخاص بالمستهلك، ذاكرًا أن المنصة تقدم 16 خدمة متاحة حاليًا، منها الدفع الإلكتروني، لتسهيل طرق التعامل دون تجمعات.

وأشار إلى أن المنصة ستقدم خدمات إضافية مع بداية شهر يوليو المقبل، داعيًا المواطنين بالتعامل من خلال المنصة الإلكترونية خلال الفترة الحالية دون الانتظار حتى أول يوليو.

وعن الطلبات الخاصة بالأعداد الكودية للمناطق العشوائية، أوضح أن مجلس الوزراء وافق على التقدم بالتسجيل للعدادت الكودية، منوهًا بأن الوزارة ستتيح التقدم بالطلبات عبر المنصة الإلكترونية لهذه العدادات ابتداءً من 1 يوليو المقبل.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أمس الاثنين، عن إطلاق منصة إلكترونية لخدمات الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، بغرض تخفيف التزاحم على شركات توزيع الكهرباء، وخصوصًا بعد قرار فتح تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.