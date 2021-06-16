قيرغيزستان تسجل 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 111 ألفا و990 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 103 آلاف متعاف، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1912 حالة.

وأضاف المركز يوم أمس أن 2052 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 582 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 100 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبًا من إجمالي عدد السكان.