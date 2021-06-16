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مسئول بريطاني سابق: جونسون وصف وزير الصحة هانكوك بأنه لا أمل فيه

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 6:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 6:40 م

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير الصحة مات هانكوك في المراحل الأولى من وباء فيروس كورونا بأنه "لا أمل فيه"، حسبما أظهرت رسائل على تطبيق "واتس آب" نشرها المساعد السابق لجونسون دومينيك كامينجز.

ونشر كامينجز، في مدونته اليوم الأربعاء، سلسلة من لقطات الشاشة قال إنها تظهر حوارا له مع جونسون في مارس 2020 بشأن تعامل هانكوك مع الوباء، بعدما أشر في 3 مارس، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من زيادة الاختبارات، وانتقد أسلوب هانكوك، ورد جونسون "لا أمل فيه.. على الإطلاق".

وفي تبادل للرسائل بعد ثلاثة أسابيع، قال كامينجز إن مسؤولي الحكومة كانوا يرفضون عروضا خاصة بأجهزة التنفس لأن "الثمن ارتفع"، ورد جونسون "إنه هانكوك.. إنه لا أمل فيه".

ورفض المتحدث باسم جونسون التعليق على الرسائل، لكنه لم يشكك في أنها أصلية، وردا على سؤال من صحفيين عما إذا كان جونسون لديه "ثقة كاملة" في هانكوك، قال "نعم".


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