تواصل الدائرة 3 بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة الإعلامي عبد الناصر زيدان لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحمل سب وانتهاك لحرمة الموتى.

وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن الإعلامي تامر أمين، فى دعواه، إن زيدان نشر مقاطع فيديو تحمل سب وقذف وتشهير وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة وحرمة الموتى وتداولت تلك الفيديوهات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن مقاطع الفيديو أصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية لتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف المحامي أن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها و تصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشاكل أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصرى وتختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم البريئة من تلك الأفعال.