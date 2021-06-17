وزير قطاع الأعمال: الإعلان عن علامة تجارية جديدة للغزل والنسيج وفتح منافذها بداية يوليو

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حجم الإصلاح ونوعيته في شركات قطاع الأعمال حاليًا يصعب الحكم عليه، لأنه لابد أن يكون بعد مرور 3 أو 4 أعوام، لتظهر الفروقات الحقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تطوير شركات الغزل والنسيج يبلغ 21 مليار جنيه، نصيب شركة المحلة منها الثلث، موضحًا أنه تم البدء في إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج إضافة إلى إصلاح مصنعين 4 و6 بالمحلة.

وذكر أن الكمية المنتجة من الغزل على مستوى شركات الجمهورية كانت تصل إلى 35 ألف طن خلال العام الواحد، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج ليبلغ 188 ألف طن خلال العام، أي بزيادة 4 مرات ونصف.

وأشار إلى الإعلان عن علامة تجارية جديدة خاصة بالغزل والنسيج وفتح منافذها في الأول من يوليو، مؤكدًا أن شركات الغزل والنسيج ستعود للربحية بعد عامين من سنة 2022.

وأكد أن العلامة التجارية ستحكون خاصة بإنتاج الخيوط والنسيج والمنتجات النهائية، ذاكرًا أنها ستحمل اسم «نت» وهو إله النسيج عند المصريين القدماء.

ولفت إلى إطلاق حملة إعلامية وإعلانية قريبًا للعلامة التجارية «نت»، مؤكدًا عودة الصناعة المصرية في الأقطان طويلة التيلة سواء القطت الشعر أو العزل أو الأقمشة والملابس النهائية.