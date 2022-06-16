تايلاند تقيد استخدام الماريجوانا لمن هم أقل 20 عاما

تعتزم الحكومة التايلاندية وضع قواعد للحد من استخدام الماريجوانا والقنب بالنسبة لمن هم أقل من 20 عاما، وذلك بعد أن أثار عدم تجريم القنب منذ التاسع من يونيو الجاري الكثير من الشكاوى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة انوتين شارنفيراكول قال إنه سوف يوقع اليوم الخميس على القواعد الجديدة التي تصنف الماريجوانا والقنب على أنها نباتات تخضع للتحكم فيها.

وأضاف أن هذا يعني أن من هم أقل من 20 عاما لن يتمكنوا من امتلاك واستخدام هذه النبانات مالم يكن لديهم تصريح من الأطباء.

وتأتي هذه الخطوات عقب ورود تقارير محلية تفيد بأنه تم نقل أربعة أشخاص، بينهم طلاب يبلغون من العمر 16 و17 عاما، للمستشفى في بانكوك هذا الأسبوع لتلقي العلاج بعد تناول جرعة زائدة من القنب.

وقالت الحكومة المحلية في بانكوك أنها تعتزم أيضا حظر القنب في المدارس.