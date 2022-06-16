أبرز تصريحات السيسي خلال افتتح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية فى تغيير الواقع، مضيفا أن المقارنات والبيانات تعطي فرصة للتعرف على الحقائق والمستهدفات.

وألقى الرئيس السيسي، خلال كلمة له في افتتح الاجتماعات السنوية التاسعة والعشرين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مجموعة تصريحات، من أبرزها:

-المقارنات والبيانات تعطي فرصة للتعرف على الحقائق والمستهدفات

-يجب أن نبحث مدى مناسبة البنية الأساسية للقارة الإفريقية لتحقيق الطموحات المطلوبة للتنمية

-مصر أنفقت 500 مليار دولار خلال 7 سنوات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية

-تغيير وجه القارة الإفريقية يحتاج إلى تهيئة البنية الأساسية في القارة مثل الطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات

-أول تحدي في القارة الإفريقية هو إيجاد بنية أساسية قوية وملائمة لتحقيق التنمية

-أوكرانيا تنتج 60 مليون طن قمح رغم أن مساحتها 600 ألف كم2 بسبب قدرات وبنية أساسية متوفرة للزراعة

-هناك دول في القارة الإفريقية لديها قدرات كبيرة في الزراعة ولكنها بحاجة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية

- يجب أن نبحث هل الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية يسمح بتحقيق التنمية والاستثمار

-غياب الأمن والاستقرار يؤدي إلى هروب الاستثمارات وبالتالي ضياع أحلام الشعوب في تحقيق التنمية

-حين يغيب الاستقرار والأمن عن أي دولة فلن تحقق أي تقدم ولن يكون هناك أمل

-التكامل بين الدول الإفريقية يعود بالنفع على كل دول وشعوب القارة

-إفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا بتكامل دولها وتجاوز الخلافات والمشاكل من أجل التغيير لمستقبل أفضل