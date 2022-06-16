ماكرون: ندعم منح أوكرانيا فورا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لقرار في مجلس الأمن يسهم بفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية.



وقال خلال زيارته الى أوكرانيا "اتفقنا على إجراءات تؤكد لأوكرانيا أنها جزء من العائلة الأوروبية"، موضحا أن "أوكرانيا هي من تقرر شروط أي سلام، ولن نطلب مطلقا منها أن تقدم تنازلات لروسيا".



وتابع: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا.. ومستقبل أوروبا يعتمد على ما يجري في أوكرانيا".



وقال إن "فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا "فورا" وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأضاف "نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية"، وأضاف أن "هذا الوضع سيكون مصحوبًا بخريطة طريق".



وكان الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراجي، وصلوا صباح الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ليؤكدوا دعم أوروبا لأوكرانيا، بينما أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار لهذا البلد الذي يشهد نزاعا.



وقال الرئيس ماكرون عقب وصوله، إن "وجودي في كييف رسالة تضامن أوروبية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي"، فيما تعهد شولتس بمساعدة أوكرانيا "طالما استلزم الأمر".



وقام الرؤساء الثلاثة ومعهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بجولة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.



ولاحقاً زار ماكرون بلدة إربين في محيط كييف، وقال خلال جولته في هذه المدينة "شهدت جرائم حرب ومجازر". كما أكد أن "موقف فرنسا كان دائماً وواضحاً بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.. نأمل من أوكرانيا بأن تقاوم وتفوز بنهاية هذه الحرب".



من جهته، قال شولتس خلال زيارته إلى نفس البلدة إن إيربين مثل بوتشا من قبلها أصبحت رمزا "لوحشية الحرب الروسية في أوكرانيا وعنفها الغاشم"، مضيفاً أن الحرب لا بد وأن تنتهي.



والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقادة الأوروبيين الذين يزورون كييف.



وشكر زيلينسكي قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا على إظهار تضامنهم مع بلاده من خلال زيارة كييف اليوم. وكتب زيلينسكي على تطبيق المراسلة "تيليجرام": "نقدر تضامنكم مع بلدنا وشعبنا".



وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.