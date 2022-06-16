الأعلى للإعلام: نسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التي تساعد على ضبط الأداء

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف المنصات الإعلامية، والتي أثمرت عن اصدار التراخيص الجديدة، وشهادات توفيق الأوضاع القانونية، وهو ما يعكس رغبة متبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام الوطني، وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية.

وأوضح جبر، خلال احتفالية تسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة من وسائل الإعلام والبالغ عددها 100 صحيفة ومنصة، أنه يسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية، وتوفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، دون إغفال أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية، الذي يصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام، إلى أن إصدار هذه الموافقات للصحف والمواقع الإلكترونية بمثابة مرحلة جديدة لانطلاق الإعلام المصري من جديد ليعود إلى مكانته العربية المعهودة.

وأكد جبر، أن منظومة الإعلام في مصر غير مسبوقة في أي دولة أخرى خصوصا مع العدد الكبير من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الموجودة، لافتا إلى أن دور الإعلام المصري قوي ومؤثر.