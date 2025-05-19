تباينت استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 مايو 2025.

جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3جنيهات ليتراوح بين 92 إلى 94 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 210 إلى 350 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 210 إلى 350 جنيها.

واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 380 إلى 500 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 360 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 160 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.



