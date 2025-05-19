ريال مدريد يضغط لحسم صفقة كاريراس من بنفيكا

يكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ألفارو كاريراس، لاعب بنفيكا البرتغالي، في إطار خطته لتدعيم صفوفه استعدادًا لكأس العالم للأندية والموسم الجديد.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، توصل النادي الملكي إلى اتفاق شفهي مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يتضمن توقيعه على عقد يمتد حتى عام 2030، مع راتب سنوي يتراوح بين 8 و9 ملايين يورو قبل الضرائب.

ريال مدريد يهدف إلى إغلاق الصفقة في أقرب وقت ممكن، لكنه يسعى في الوقت نفسه لتخفيض القيمة المطلوبة من قبل بنفيكا، والتي تبلغ 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد كاريراس.

وكانت هناك سيناريوهات مطروحة لإدخال مانشستر يونايتد في الصفقة من خلال تفعيل بند إعادة الشراء ومن ثم بيع اللاعب لريال مدريد بسعر أقل، إلا أن هذا الخيار لم يعد مطروحًا في الوقت الراهن.

يُذكر أن ألفارو كاريراس يحظى أيضًا باهتمام من برشلونة، ما يزيد من أهمية الصفقة بالنسبة لإدارة النادي الملكي.