قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا مُقبلة على مرحلة «نهوض شاملة»؛ ستجعلها رائدة في جميع المجالات، مشيراً إلى أن «العالم سيتفاجأ بسرعة إعادة البناء كما تفاجأ بعملية التحرير».

وجاءت تصريحات الشرع خلال لقائه عدد من الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني، أمس الأحد، حيث عبّر عن تفاؤله العميق بمستقبل البلاد، قائلاً: «سوريا التي حلمنا بها، ستصبح واقعاً نعيشه».

وأضاف الرئيس السوري أن «سوريا الحلم ليست بعيدة، إنها تقترب يوماً بعد يوم»، داعياً إلى الثقة بقدرة البلاد على تجاوز محنتها وتحقيق تطلعات أبنائها في مختلف الميادين، بحسب وصفه.

وختم الشرع حديثه بالتأكيد على أن «القادم سيكون أعظم، وأن الوطن قادر على النهوض من تحت الركام ليضيء من جديد»، وفقًا لتعبيره.

وسبق أن أكد الشرع في لقاء خاص مع «تلفزيون سوريا»، أن معركة إسقاط نظام الأسد لم تكن «ضربة حظ»، بل نتيجة تخطيط استراتيجي استمر لخمس سنوات في إدلب.

وأشار الرئيس السوري إلى أن جزءاً كبيراً من تفاصيل المعركة لم يُكشف حتى الآن، وربما يشكّل نحو 30 إلى 40% من مجريات الأحداث، لافتاً إلى أن النجاح تحقّق من خلال استخدام تكتيكات عسكرية مبتكرة، والتضليل بمعلومات مغلوطة عن التحركات العسكرية.



