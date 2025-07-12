ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن مصالح أوروبا ردا على رسوم ترامب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن استياء فرنسا الشديد، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس المقبل.

ودعا ماكرون، عبر منصة أكس، الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية.

وحث الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الادوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الأول من آب أغسطس.

وفي وقا سابق، انتقدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين، السبت، ما أعلنه ترامب، مع تأكيدها استعداد التكتل لمواصلة العمل من أجل بلوغ اتفاق مع واشنطن.

وألمانيا من أبرز المتضررين من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية كون اقتصادها يعول في شكل كبير على الصادرات الى الولايات المتحدة، وخصوصا في مجالات الصناعة الكيميائية والدوائية وصناعة السيارات والصلب.

ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في الأسابيع الأخيرة، إلى اتفاق بسيط بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، يمنح الأولوية لهذه القطاعات الحيوية.