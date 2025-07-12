«قناة السويس» توقع بروتوكولا مع بنك مصر للتعاون بمشروعات التطوير العقارى

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر للتعاون المشترك فى مشروعات التطوير العقارى، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لصالح العاملين بالهيئة، ودعم جهود المخطط العام لتنمية مدن القناة.

وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلاً عن الهيئة، فيما وقع ممثلاً عن بنك مصر أحمد صبحى رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار بالبنك.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتولى بنك مصر تسويق وترويج مشروعات التطوير العقارى التابعة للهيئة والتى يتوافق عليها الطرفان وذلك لإقامة مشروعات سكنية وفق أفضل المواصفات الفنية المعتمدة وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق الخدمية اللازمة، بما يضمن حسن الاستغلال وتعظيم القيمة السوقية والتسويقية لأصول الهيئة، وبما يتفق مع استراتيجية الهيئة 2030 والتى تستهدف أحد محاورها الرئيسية تعظيم الاستفادة من الأصول.

كما تنص بنود البروتوكول على تقديم البنك للتسهيلات اللازمة وفق نظم التمويل العقارى المتاحة لدى البنك للمشترين المحتملين للعقارات الذين تنطبق عليهم شروط التمويل.

من جانبه، رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالشراكة مع بنك مصر أحد أكبر البنوك الوطنية، فى إنشاء مشروعات سكنية متكاملة وحديثة وفق أفضل معايير البناء الحديثة، وتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة لتوفير أفضل سُبل السكن والمعيشة، وذلك ضمن جهود الاستغلال الأمثل لأصول الهيئة وتعظيم قيمتها بالتوازى مع تحقيق التنمية العمرانية فى منطقة القناة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية ملائمة للموظفين والعاملين بها وإتاحة تسهيلات فى أنظمة السداد لتحقيق الرفاهية لجميع أبنائها، انطلاقاً من دورها المجتمعى فى الارتقاء بمستوى المعيشة.

من جهته، أعرب هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، عن سعادته بترسيخ أواصر التعاون مع هيئة قناة السويس فى تطوير مشروعات تنمية عمرانية مميزة، تسهم فى تطوير مدن القناة التى تستحوذ على مكانة مهمة بمخطط التنمية للدولة المصرية، مؤكدا استعداد بنك مصر لتقديم حزمة تسهيلات فى السداد للعاملين بالهيئة من خلال أنظمة التمويل العقارى، وتوفير جميع سبل الدعم فى سبيل تكليل جهود هذا التعاون بالنجاح. ومشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الدور الرائد الذى يقوم به الجهاز المصرفى فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتزام البنك المستمر فى دعم الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والمساهمة فى بناء مجتمعات سكنية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى.

فى ختام الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر على تفقد فرع بنك مصر بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد.