مصر تضاعف إنتاج السيارات المحلية لأكثر من 33 ألف مركبة خلال 5 أشهر

• 98% زيادة فى المحلى و92% ارتفاعا فى المستورد

تواصل مصر خطتها الطموحة لزيادة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا خلال أول 5 أشهر من عام 2025، حيث ارتفعت أعدادها بنسبة 98%.

ويأتى هذا النمو بدعم من خطط التوسع الإنتاجى للشركات المحلية وزيادة الطلب بالسوق الداخلية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتحفيز الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات.

وقفزت مبيعات السيارات التى يتم تجميعها محليًا فى مصر لتسجل إلى 33.490 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى مايو مقابل 17.449 ألف مركبة بالأشهر نفسها من العام الماضى، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه.

ومنذ بداية العام الجارى انضم إلى السوق نحو 5 طرازات للتجميع المحلى وهى (بروتون ساجا، وجيلى إميجراند، وجيلى كولراى، وشيفروليه أوبترا، ووسيتروين C4X).

وبحسب التقرير، ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنحو 92% خلال أول 5 أشهر من العام لتصل إلى 24.590 ألف سيارة مقابل 12.362 ألف سيارات فى الأشهر المماثلة من العام الماضي.

وقفزت مبيعات السيارات فى السوق المحلية بنسبة 94.8% خلال أول 5 أشهر من 2025، لتصل إلى 58.1 ألف سيارة، مقابل 29.8 ألف سيارة فى الأشهر المماثلة من العام الماضى، بحسب «أميك».

ويشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال 2024 من العام الجارى بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلي، وشيفروليه أوبترا».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وعانت قطاع السيارات فى مصر خلال آخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.