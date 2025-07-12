تأثير محدود على حركة السياحة الوافدة لمصر من حريق سنترال رمسيس

• مستثمرون: استغلال السائحين وقت الأزمات يضر بالسمعة السياحية للبلاد

تسبب الحريق الذى اندلع بمبنى سنترال رمسيس فى اضطراب ملحوظ بعدد من الخدمات الرقمية والاتصالات الحيوية مما انعكس بشكل مباشر على أداء العديد القطاعات ومنها قطاعا السياحة والطيران.. بسبب انقطاع الإنترنت وحدوث تأخير لبعض رحلات الطيران المسافرة من المطارات المصرية.

وأكد مستثمرو وخبراء السياحة أن هناك تأثيرا سلبيا من جراء حريق سنترال رمسيس على حركة السياحة الوافدة لمصر إلا أنه كان تأثيرا محدودا على الرغم من حدوث تأخيرات فى مواعيد إقلاع بعض الرحلات بمطار القاهرة إلا أن حركة الطيران استمرت دون إلغاء أى رحلات بفضل تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة من قبل وزارة الطيران المدنى وهو ما ساهم فى عدم حدوث تأثير كبير على الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل عام.

وأعلنت وزارة الطيران المدنى عن إقلاع جميع الرحلات الجوية التى تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذى طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت نتيجة احتراق سنترال رمسيس وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهره الدولى بعد ساعات قليلة واستعادة نظام التشغيل بالكامل فى جميع مبانى الركاب وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة.. وواصلت فرق التشغيل بالمطار عملها بكفاءة عالية لضمان استمرارية الأداء التشغيلى والمتابعة الدقيقة لكل الأنظمة الفنية والتشغيلية بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين ووفقا لأعلى معايير السلامة والجودة.

وقال الخبير السياحى سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق إن حادث احتراق سنترال رمسيس كان له تأثير سلبى على قطاع السياحة ولكن لفترة محدودة حيث تسبب هذا الحادث فى إيقاف جميع الخدمات المصرفية التى يتعامل بها السائحون وكذا شركات السياحة والفنادق، بالإضافة إلى وقف التعامل مع الـِ ATM، وأضاف أن بعض رحلات الطيران الداخلى تأخرت عن مواعيدها المحددة أكثر من 13 ساعة بسبب تداعيات هذا الحادث كما تم ترحيل مواعيد عدد من رحلات الطيران التى كانت ستنقل السائحين المسافرين إلى بلادهم لأكثر من 6 ساعات.

وشدد عبدالمنعم على أن مثل هذه الظروف والأزمات تستدعى ضرورة تكثيف الوعى بين كل المواطنين المتعاملين مع السائحين والتأكيد على عدم استغلال السائحين فى عمليات البيع والشراء خاصة وقت الأزمات لأن هذا يضر بسمعة السياحة المصرية. وطالب عضو غرفة الفنادق بضرورة وضع خطط بديلة لمثل هذه الأزمات وكيفية التعامل معها ووضع حلول سريعة لها وتجهيز خطوط طيران ورحلات بديلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.