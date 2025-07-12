الجزائر والاتحاد الأوروبي يتفقان على إضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، على "مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بينهما، بما يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو - متوسطي".

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اليوم السبت، مكالمة هاتفية من قبل نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

وأوضحت أن المحادثات بين الطرفين تركزت حول "واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سواء في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط".

وأشارت إلى أن عطاف أكد ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تُعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية - الأوروبية، ألا وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار الأمثل؛ لمعالجة كل المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.

وفيما يخص التعاون على المستوى متعدد الأطراف، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع "الميثاق من أجل المتوسط" الذي يتم حاليا التشاور بشأنه بين الاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية.