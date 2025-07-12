ألمانيا تدعو إلى التفاوض بشكل عملي وسريع بشأن الصراع التجاري مع واشنطن

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه، المفوضية الأوروبية إلى إجراء مفاوضات عملية وسريعة مع الولايات المتحدة في الصراع التجاري الحالي.

وقالت رايشه في برلين اليوم السبت: "المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي الآن هو أن يقوم في الوقت المتبقي (قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية) بالتفاوض بشكل عملي مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يركز على النقاط الكبيرة والأساسية في الصراع".

وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن المفوضية تحظى بدعم الحكومة الألمانية لهذا النهج.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الرسوم الجمركية الخاصة التي تعتزم الإدارة الأمريكية فرضها على منتجات واردة من الاتحاد الأوروبي.

ورأت الوزيرة الألمانية، أن هذه الرسوم لن تؤثر بقوة على الشركات المصدرة في أوروبا وحسب، بل سيكون لها أيضاً عواقب اقتصادية ملموسة على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

وختمت رايشه، تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة "أن تتوصل المفاوضات سريعا إلى نتيجة عملية".