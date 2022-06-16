المدعي العام السويسري يكشف غسل ملايين الدولارات عن طريق كريدي سويس

كشف ممثل للادعاء السويسري أن هناك أكثر من 60 مليون دولار يعتقد أنها تم غسلها عن طريق مصرف "كريدي سويس" في دليل على ما يعتبر ثاني إدانة جنائية سويسرية ضد بنك محلي كبير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحدد إيف بيرتوسا، كبير ممثلي الادعاء في الجرائم المالية في جنيف في جلسة الأسبوع الماضي سلسلة من ثمانية معاملات لم يتمكن البنك من منعها بين عامي 2008 و 2014، وذكر أنها مثلت غسل أموال من جانب البنك السويسري، وفقا لمصادر مطلعة على التحقيق.

وزور باتريس ليسكادرون، المصرفي المحتال المتهم، توقيعات ولفق بيانات وهمية لحسابات لتحويل ملايين بطريقة غير شرعية، بشكل أساسي من حسابات أكبر عملائه، الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي في محاولة يائسة للتغطية على الخسائر المتنامية في حسابات عملاء آخرين.