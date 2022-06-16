مطار القاهرة يبدأ تطبيق قرار إلغاء جميع قيود كورونا لدخول المصريين أو الأجانب من الغد

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، مساء اليوم الخميس، رفع قيود الدخول إليها بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بداية من الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، في إطار جهود الدولة المصرية؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية .



وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، التابعة لمجلس الوزراء المصري وافقت في وقت سابق اليوم الخميس، على قرار ينص على إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى البلاد، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.



جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزارء اليوم الخميس، استعرض فيه آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليًا وعالميًا، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



كما استعرض المجلس خلال الاجتماع أيضا إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة.