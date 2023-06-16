الرئيس الصيني يستقبل بيل جيتس في بكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج قطب الأعمال الأمريكي بيل جيتس في بكين، وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة.

واستغل شي، اجتماع اليوم الجمعة، لإظهار نوايا الصين الحسنة وأهمية التبادل، حسبما أفاد مسئول.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، قال شي: "كثيرا ما أقول إن ركيزة العلاقات الصينية- الأمريكية تكمن بين الشعب، ولطالما علقنا الأمل في الشعب الأمريكي، آملين في أن تستمر الصداقة بين الشعبين".

وجاء الاجتماع مع جيتس، الذي تدعم مؤسسته المشروعات في الصين، قبل أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين في زيارة يومي الأحد والاثنين.

ولم يتضح ما إذا كان شي سيلتقي أيضا مع بلينكن في بكين، ولن يكون اجتماعا كهذا اعتياديا وفقا للبروتوكول، لكن يمكن النظر إليه باعتباره لفتة خاصة.

وفي ظل العديد من القضايا الخلافية، أدلى وانج بتصريحات حادة فيما يتعلق ببلينكن، ودعا الولايات المتحدة إلى "وقف التدخل في الشئون الداخلية الصينية والإضرار بمصالح الصين، ووقف كبح الصين وقمعها، والتحرك نحو الصين، وإزالة العوائق، وتوفير الظروف (المواتية)، والتشجيع على العودة التدريجية للعلاقات الصينية الأمريكية لمسار تطور مستقر".