مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تحث السلطات على سرعة تنفيذ خطة إصلاحية شاملة

حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، اليوم الجمعة، السلطات اللبنانية على المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة إصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.

وأعربت المجموعة التي تضم ( الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية) في بيان لها عبر موقعها الرسمي، عن أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد 12 جلسة انتخابية غير حاسمة.

وفشل البرلمان اللبناني، أمس الأول، للمرة الثانية عشرة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث لم يحصل سليمان فرنجية المرشح المدعوم من حزب الله، ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور على عدد كاف من الأصوات للفوز، في جلسة برلمانية حامية.

وأضاف البيان "تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها".

وتابع "تحثّ مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".

وأكدت المجموعة أن أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب .