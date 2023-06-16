الرئيس الصيني يعبر لبيل جيتس عن أمله في صداقة دائمة مع واشنطن

وصف الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت بيل جيتس بأنه "صديق قديم"، وعبر عن أمله في أن يتمكنا من القيام بأنشطة مشتركة مفيدة لكل من الصين والولايات المتحدة، وذلك في أول اجتماع للرئيس الصيني مع رجل أعمال أجنبي منذ سنوات.

وعبر شي لجيتس في اجتماع عقد في دار ضيافة الدولة (دياويوتاي) في بكين عن سعادته الشديدة لرؤيته بعد ثلاث سنوات ووصفه بأنه أول صديق أمريكي يلتقيه هذا العام. كما عبر عن أمله في صداقة دائمة بين البلدين، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهر شريط فيديو بثه تلفزيون الصين المركزي شي وهو يقول "كثيرا ما أقول إن أساس العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أيدي شعبيهما. أعلق آمالي على الشعب الأمريكي".

وأردف قائلا "في ظل الوضع العالمي الحالي، يمكننا القيام بأنشطة مختلفة تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا، وهي أنشطة ستفيد البشرية كلها".

وقال جيتس، الذي وصل إلى بكين أمس الأول، للرئيس الصيني إن فرصة لقائه "شرف" له. وأضاف "أجرينا دائما محادثات رائعة وسنناقش موضوعات كثيرة مهمة اليوم. شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنني لم أتمكن من الحضور خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي أنا متحمس جدا للعودة".

وتوقف الرئيس الصيني عن السفر إلى الخارج لما يقرب من ثلاث سنوات حين أغلقت بلاده حدودها لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا. وكانت اجتماعاته الدولية منذ إعادة فتح البلاد مع قادة دول آخرين في الغالب.

وزار عدد من رؤساء الشركات التنفيذيين الصين منذ إعادة فتحها في بداية العام الجاري، لكن معظمهم التقى وزراء في الحكومة.

وتأتي زيارة جيتس قبل زيارة طال انتظارها يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين تسعى لاستقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأجرى بلينكن مكالمة متوترة مع وزير الخارجية الصيني تشين قانج يوم الأربعاء حث خلالها الأخير الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون بلاده والإضرار بأمنها.

وأفادت صحيفة الشعب اليومية بأن شي قال خلال اجتماعه مع جيتس إن الصين لن تتبع المسار القديم "لدولة قوية تسعى للهيمنة" بل ستعمل مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المشتركة.

وعادة ما تتهم الصين الولايات المتحدة بالسعي وراء فرض الهيمنة.