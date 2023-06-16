محمد منير يبدأ حفلته بـ«الليلة يا سمرا» وسط تفاعل الجمهور في جدة

بدأ الكينج محمد منير، حفلته على مسرح بنش بارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي تحمل اسم "مشواري"، حيث استقبله الجمهور بالهتاف والتصفيق والصيحات العالية، وظهرت على ملامح الكينج السعادة الكبيرة بسبب استقبال الجمهور، حيث غنى "الليلة يا سمرا" في مطلع الحفل.

وقدمت المذيعة ياسمين عز الحفل، حيث ظهرت على المسرح وهي ترتدي فستان أزرق اللون وقامت بتقديم الكينج من أجل انطلاق الحفل، وعرض فيلم تسجيلي عن الكينج محمد منير يستعرض تاريخه ومشواره.

ومن المقرر أن يقدم منير مجموعة من أغانيه المميزة التي دائما ما تنال إعجاب الجمهور، ويتفاعلوا مها، حيث قد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الكينج عن مشاركة كل من المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي الكينج فى إحياء الحفل.

ويأتي حفل الكينج بمصاحبة فرقة موسيقة تضم 87 عازفا من مصر، والسعودية، وأمريكا، واليابان، وبارجواي، وأوكرانيا، وفرنسا، والسودان، والتي يشارك فيها مجموع من أشهر العازفين، منهم، خوسيه مانويل، ورويز موتوس، وخوان خوسيه، وسواريز اسكوبار من إسبانيا، وفيكتور ميندوزا من أمريكا، وفتحي عدلي سلامة، وطارق رؤوف، وحسن حسني من مصر.

بالإضافة لمُشاركة عدد من العازفين على آلات النفخ النحاسية والخشبية من أوركسترا كييف السيمفونية الشهيرة، وأيضا يُشارك في الأوركسترا ثلاثة من العازفين في فرقة الموسيقار العالمي "ياني" وهم فيكتور إيسبانولا من بارجواي، سامويل جيفورج من أمريكا، وساياكا كاتوسكي من اليابان، ويتولي قيادة الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.