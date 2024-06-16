علق رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة «تحقيق النصر على حماس وتدمير قدراتها العسكرية واستعادة المختطفين»، واصفا إياها بـ «المكابرة السياسية» التي تهدف للتغطية على الفشل العسكري والانهيار السياسي الداخلي الإسرائيلي.

وقال خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية ليل الأحد، إن نتنياهو يحاول استغلال هذه التصريحات «للاستهلاك الإعلامي» الموجه للداخل الصهيوني، مشيرا إلى أنها تعكس النفسية التي يعيشها نتنياهو بعد الشهر التاسع من الحرب وليس اليوم من الحرب.

وأضاف أن نتنياهو فشل خلال تسعة أشهر من الحرب في القضاء على حماس أو حتى إضعاف قوتها العسكرية، مبديًا استغرابه «على ماذا يراهن! هل هو بحاجة إلى تسعة أشهر أخرى؟».

وأشار إلى أن «نتنياهو يراكم في كل يوم فقط العجز والفشل، ويحاول أن يغطي عجزه وفشله من خلال تصريحات التي يحاول الاستعلاء بها وكأنه لم يحدث شيء»، مشددا أن «الحقائق على الأرض تؤكد الصمود الكبير لشعبنا الفلسطيني وبسالة كبيرة للمقاومة الفلسطينية، وانهيارات كبيرة في جيش الاحتلال على الصعيد الميداني والنفسي والسياسي».

وأضاف أن حرص المقاومة على إبرام الاتفاق هو من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، قائلا: «نحن جاهزون لكل الخيارات، ولكن عيننا على شعبنا الذي ينزف ويئن ويتألم، نريد إنهاء هذه المعاناة لشعبنا».