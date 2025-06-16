المحكمة العليا الأمريكية توافق على نظر طلب استئناف من مركز لرعاية الحمل في نيوجيرسي

قالت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في طلب استئناف من مركز لرعاية الحمل في ولاية نيو جيرسي ضد تحقيق تجريه الولاية بشأن ما إذا كان المركز قد خدع الناس ودفعهم للتفكير بأن خدماته تتضمن عمليات إحالة للإجهاض.

ووافق القضاة على النظر في طلب استئناف من مركز "فرست تشويس ويمنز ريسورس سنترز"، الذي يريد وقف استدعاء صادر عام 2023 من المدعي العام الديمقراطي لنيوجيرسي ماثيو بلاتكين والذي يسعى للحصول على معلومات عن المانحين للمركز والإعلانات والعاملين في المجال الطبي. ولم يتم تسليم الطلب بعد.

ووافقت المحكمة العليا على نظر القضية بعد ما يقرب من 3 أعوام من إلغاء الإجهاض كحق على مستوى البلاد. ومنذ ذلك الحين، بدأت معظم الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون في تطبيق حظر أو فرض قيود جديدة، بينما سعت معظم الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون إلى حماية الوصول إلى الإجهاض.

ووصف محامو مراكز "فرست تشويس ويمنز ريسورس سنترز"، المنظمة بأنها "مركز حمل مؤيد للحياة قائم على الإيمان". وتحاول مراكز رعاية الحمل في العادة توجيه النساء اللواتي يواجهن حملا غير مرغوب فيه بعيدا عن اختيار الإجهاض.