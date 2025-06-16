مسئول إسرائيلي: 3 قتلى في الهجوم الإيراني على مصفاة النفط في حيفا

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أفاد مسئول إسرائيلي، بعد رفع الرقابة العسكرية، بأنّ من بين القتلى الإسرائيليين في الهجمات الإيرانية، ثلاثة قتلى في استهداف مصفاة للنفط في مدينة حيفا (شمال).

وبهذا أكد المسئول المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول مقتل الثلاثة دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد فرضت قيود على التغطية الإعلامية للهجمات التي تعد تاريخيا أعنف مواجهة بين إيران وإسرائيل.

ورُصد في وقت مبكر من صباح الإثنين، دخان أسود كثيف يتصاعد من المصفاة بعد ضربة أصابت المجمع الصناعي الكبير حيث توجد المصفاة، بشكل مباشر.

وشنت إسرائيل الجمعة، هجوما مباغتا على إيران قالت إنه استهدف منشآت نووية وعسكرية.

واستهدفت إسرائيل مواقع داخل إيران بدءا من الحدود الغربية مع العراق، إلى طهران ووصولا إلى مدينة مشهد في الشرق.

وترد إيران بضربات صاروخية في اتجاه إسرائيل طالب مدن كبرى مثل تل أبيب وحيفا وبيتح تكفا وبني براك.

وخلفت الضربات الإيرانية على إسرائيل حتى الآن 24 قتيلا ودمار واسعا واشتعلت الحرائق في كثير من المواقع المستهدفة.