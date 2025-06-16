ألمانيا تبحث كل الخيارات لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

قالت الحكومة الألمانية إنها تناقش خيارات لإجلاء المواطنين الألمان من إسرائيل وسط تصاعد الصراع مع إيران.

وبعد أن بدأت دول أوروبية أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك في إعادة مواطنيها من إسرائيل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إن بعض الدول لديها عدد أقل من المواطنين هناك مقارنة بألمانيا.

وقال المتحدث: "نحن نبحث أيضا جميع الخيارات"، وأشار إلى أن فريق الأزمات بالحكومة الألمانية اجتمع اليوم الاثنين لمناقشة القضية.

ومع إغلاق المجال الجوي حاليا بسبب الضربات الصاروخية، فإن الرحلات الجوية المباشرة ليست خيارا.

ودعت وزارة الخارجية جميع المواطنين الألمان في المنطقة إلى التسجيل في القائمة الألمانية لمنع الأزمات، والمعروفة باسم التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج، بحيث يمكن الاتصال بهم مباشرة.

وأوضح المتحدث "بالنسبة لإسرائيل، يمكنني أن أبلغكم أن قائمة التسجيل الإلكتروني للألمان في الخارج تضخمت إلى قرابة 4 آلاف شخص في الوقت الحالي، لذا فإن الأرقام هناك ترتفع".

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على إيران، حيث يوجد أقل من ألف شخص.