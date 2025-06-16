مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: نُضحي وندفع ثمنا باهظا في مواجهة إيران الآن بدلا من انتظار قنبلتهم النووية

زعم المندوب الدائم للاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن «النظام الإيراني يرغب في السيطرة على العالم برمته»، مؤكدا أن إسرائيل تدفع «ثمنا باهظا» في حربها ضد إيران.

وقال خلال مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» مساء الإثنين، «الولايات المتحدة ستقرر لنفسها ما هو صالح لها»، وذلك في رده حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها ضد إيران بمفردها دون انتظار الدعم الأمريكي.

وتابع: «أود أن أذكركم أننا في الماضي اتخذنا قرارات من قبل أنفسنا» مستشهدا بضرب المفاعل النووي في العراق والهجوم على سوريا، معتبرا أن: «الكثير من الدول ستشكر إسرائيل على ما تفعله في الوقت الحالي».

وأشار إلى أن إسرائيل لا يمكنها تجاهل التهديدات المباشرة، قائلا: «عندما أرى الغناء في طهران يقولون الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وكان هناك سعي لاغتيال الرئيس ترامب مرتين».

ورفض فكرة وقف إطلاق النار قبل القضاء على التهديدات الإيرانية، قائلا: «بمجرد أن نصل لموقف نضمن فيه أن إيران ليست لديها هذه القدرات التي تهدد إسرائيل؛ يمكن أن نتحدث عن وقف إطلاق النار أو تفاهم ما».

واستنكر تكرار الأخطاء السابقة قائلا: «لا نرغب أن نكون في مكان تقول فيه إيران علينا أن نتوقف الآن، وبعد عدة أشهر يستمرون بما قاموا به من قبل، ليس لدينا رغبة في الحرب، نحن أمة سلمية؛ لكن عندما نرى بلدا قيادته تهددنا وتصنع ضدنا الصواريخ الباليستية وتخصب اليورانيوم؛ لن يكون هناك هذه الفرصة، وبمجرد أن ندرك أن إيران ليس لديها هذه القدرات سنشعر بالأمان».

وفيما يتعلق بالاستعداد لسيناريوهات التصعيد والرد الإيراني المنتظر بضرب مواقع استراتيجية في تل أبيب، اعترف بأن إسرائيل تتوقع ذلك وتتحمل تكلفته، قائلا: «نعلم أن هذا سيحدث، أخذنا ذلك في الاعتبار، ونحن ندفع ثمن باهظا، ولكن بالنظر للمدى الطويل، وما نفعله الآن، فنحن نضحي من أجل المستقبل، من أجل أولادنا وأحفادنا حتى يعيشوا في سلام وأمان».

واختتم : «من الأفضل أن نتعامل معهم ومع الصواريخ التي يضربونها على إسرائيل، بدلا من أن ننتظر اليوم الذي ستكون لإيران فيه القنبلة النووية؛ وسيكون ذلك متأخرا جدًا».