ضياء رشوان عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: الأمر يتعلق الآن بنوايا إسرائيل

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة مدتها 60 يوما، وسيتم خلالها الإفراج عن نصف عدد المحتجزين، الأحياء والجثامين، بواقع 10 أحياء و18 جثمانًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقترح يتضمن نقطة رئيسية، ففي هذه المرة سيبدأ التفاوض في اليوم الأول من الـ60 يوما -وهي المهلة المؤقتة- حول أوضاع الوقف الكامل والنهائي لوقف إطلاق النار، أي أن التفاوض لن يبدأ في نهاية المدة كما كان في الاقتراح السابق.

وتابع: "الأمر يتعلق الآن بنوايا الجانب الإسرائيلي، ونتمنى أن الجانب الإسرائيلي يجد في هذا المقترح -الذي هو مقترح ويتكوف معدلا- مخرجا لنفسه قبل أن يكون مخرجا لإيقاف الدم الذي يسيل في غزة والجوع الذي يقتل أبناءها لإيقاف هذه الحرب".

وتابع: "إسرائيل تشهد الآن تفاعلات شديدة الخطورة من أجل إنهاء الحرب، وبالتالي، ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وحماس في مقدمتها فرصة لإسرائيل، ونتمنى أن يوافق عليها الجانب الإسرائيلي، وألا ندخل في مناكفات مرة أخرى".

وشدد على أن الأهم في هذه الظروف أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مبعوثه الذي تم تعديل اقتراحه تعديلا طفيفا من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على هذا الاقتراح حتى يتم إيقاف هذه الحرب الدموية عبر مفاوضات الإيقاف النهائي والشامل لإطلاق النار منذ اليوم الأول لمدة الـ 60 يوما.

وأعلنت حركة حماس، رسميًّا، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الحركة مساء الاثنين: «حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري».