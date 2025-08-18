ضياء رشوان عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة: المرحلة الأولى تتيح إدخال القدر الكافي من المساعدات

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ حدة الأزمة في قطاع غزة بلغت منتهاها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «الشاهد على هذا ليس فقط التقارير الفلسطينية أو التقارير الأممية التي تصدر عن جهات أممية مختصة ذات طابع إنساني، لكن أيضاً ما نراه في العالم الغربي، والأوروبي».

وتابع: «ردود الأفعال الغربية، الأوروبية، الرسمية وليست الشعبية، غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل، الرفض التام للمجاعة، الرفض التام للقتل، يعني والإبادة».

ونوه بأن مقترح وقف إطلاق النار وبخاصة في مرحلته الأولى سيتيح إدخال القدر الكافي من المساعدات، وحسب الاتفاق فإنّ هذا الأمر سيتم أيضًا عبر المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية.

ولفت إلى أن انسحاب جيش الاحتلال سيكون على حدود غزة بما يتيح حركة للقوافل الإنسانية وقوافل المساعدات للتحرك بسهولة داخل القطاع.

وتابع: «قطاع غزة يحتاج الآن إلى الإنقاذ العاجل، الأمر لا يحتمل أي تأجيل، ما نراه من مشاهد وما يراه العالم كله ويراه حتى اللحظة من مشاهد قتل وتجويع لا يحتمل الانتظار أكثر من هذا، وبالتالي القدر الكافي من المساعدات وفق لهذا الاتفاق سيكون مضموناً للدخول إلى غزة».

وواصل: «التوزيع داخل غزة سيتم عبر مؤسسات أممية وإنسانية مختصة وليس عبر آليات مبتدعة ومخترعة من الجانب الإسرائيلي أو غيره، ومن ثم، فإن نفاذ المساعدات يحقق الغرض الإنساني، الأول إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك أيضاً الأغراض السياسية وهي عودة القضية الفلسطينية إلى مسارها الأصلي، وهو الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعب الفلسطيني عبر مسار من المفترض لابد أن يبدأ وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأعلنت حركة حماس، رسميًّا، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الحركة مساء الاثنين: «حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري».