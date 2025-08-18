قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن «الوقت حان لوقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة»، وذلك عقب موافقة حركة حماس على المقترح المقدم من الوسطاء في مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» بالجهد المصري والقطري الذي توِج بهذا الموقف، مضيفا: «نرجو الآن أن توافق إسرائيل على هذا الموقف، لأن موافقتها هي الأساس، ويبدو أن الأمور تسير بهذا الاتجاه».

وطالب الولايات المتحدة بممارسة الضغوط الحقيقية لإجبار إسرائيل على الموافقة، باعتبارها من يوفر الغطاء المالي والعسكري والسياسي، مشيرا إلى أن «نتنياهو لا يسأل لا في المجتمع الداخلي، ولا في المعارضة؛ لأن لديه حكومة يمينية متطرفة تجبره على مثل هذه الخطوات».

وشدد على أن المسئولية الآن تقع على الإدارة الأمريكية لممارسة الضغط حقيقي لإنجاح هذه الجهود وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى منذ أكثر من عشرين شهرًا لحماية «شعبنا من المذابح والتهجير والقتل والمجاعة».

ولفت إلى أن هناك ضغوطا فلسطينية وعربية ودولية من أجل إنجاح وقف إطلاق النار بغزة، رغم أن «إسرائيل لا تزال تصر على صفقة شاملة وليس جزئية».

وأرجع أسباب موافقة حماس إلى أن «الضغط الجدي على حماس يعطي نتيجة، تماما كما أن الضغط الجدي على إسرائيل سيعطي نتيجة».

وأضاف أن على حماس أن تفهم الموقف المصري والقطري والعربي والشارع الفلسطيني، «يجبرها على اتخاذ هذا القرار، لكن للأسف الشديد دائما حماس قرارها ليس فلسطينيا، وإنما في أيد خارجية، وبالتالي الضغط اليوم أعطى نتيجة».

وكشفت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، ملامح مقترح وقف إطلاق النار بغزة المقدم من الوسطاء مصر وقطر والذي وافقت عليه حركة حماس.

وتأتي ملامح الاتفاق على النحو التالي:

- المقترح يتضمن مسارًا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ويتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا

-القوات الإسرائيلية تقوم خلال الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بإعادة التموضع لإتاحة المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع

- سيتم خلال هذه المدة تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين البدء في اليوم.



- التبادل يتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء و18 جثمانًا من أصل 36 جثمانًا.

- البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.

-المقترح يمثل أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية وتنوي الشروع فيه.