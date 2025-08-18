إضراب مضيفي أير كندا يدخل يومه الثالث رغم أوامر قضائية بوقفه

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الكندية أير كندا، اليوم الاثنين، تمسكها بالإضراب عن العمل رغم إعلان عدم قانونية الإضراب الذي دخل يومه الثالث.

ويؤثر الإضراب في أكبر شركة طيران في كندا على حوالي 130 ألف مسافر يوميا في ذروة موسم السفر الصيفي، حيث لا تزال الخلافات بين النقابة وإدارة شركة الطيران كبيرة بشأن الأجور وقضايا أخرى.

وعلقت شركة أير كندا خططها لاستئناف عملياتها، أمس الأحد، بعد أن رفضت النقابة قرارا سابقا بالعودة إلى العمل. وأعلنت الشركة أن عملياتها ستستأنف مساء الاثنين، لكن رئيس النقابة نفى ذلك.

وقال مارك هانكوك، الرئيس الوطني للنقابة الكندية لموظفي القطاع العام الممثلة لمضيفي أير كندا: "إذا ظنّت شركة أير كندا أن الطائرات ستقلع بعد ظهر اليوم، فهي مُخطئة تمامًا. لن يحدث ذلك اليوم .. لن نعود إلى الأجواء".

وأكدت النقابة رفضها أمر العودة إلى العمل الثاني الصادر عن مجلس العلاقات الصناعية الكندي في وقت سابق من اليوم بعد إعلانه اعتبار الإضراب غير قانوني.

وأعلن مجلس العلاقات الصناعية الكندي اليوم أن الإضراب الذي شارك فيه حوالي 10 آلاف مضيف جوي في شركة الطيران الكندية أير كندا غير قانوني وأمرهم بالعودة إلى وظائفهم بعد تجاهل أمر سابق بالعودة للعمل وتقديم طلب تحكيم في النزاع مع إدارة الشركة.

من ناحيته قال مجلس العلاقات الصناعية الكندي في قرار مكتوب: "يُطلب من أعضاء وحدة التفاوض في النقابة استئناف أداء واجباتهم على الفور والامتناع عن الانخراط في أنشطة إضراب غير قانونية".

وأضاف المجلس، وهو محكمة إدارية مستقلة تفسر وتطبق قوانين العمل الكندية، أن النقابة بحاجة إلى تقديم إشعار كتابي إلى جميع أعضائها بحلول ظهر اليوم لاستئناف أعمالهم.

ولم يتضح على الفور ما هو الإجراء الذي يتخذه المجلس أو الحكومة بعد قرار النقابة رفض أمر المجلس واستمرارها في الإضراب.